١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85837816
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مساعد وزير الخارجية : المواقف المتضاربة والمتناقضة للأمريكيين تشوش على أجواء المفاوضات

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١٩ م
رمز الخبر: 85837816
مساعد وزير الخارجية : المواقف المتضاربة والمتناقضة للأمريكيين تشوش على أجواء المفاوضات

طهران /19 أيار/ مايو/ إرنا- علق مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، على المواقف الأمريكية المتناقضة فيما يخص عملية الحوار مع إيران، وقال : إن المواقف المتعرجة والمتناقضة والمتضاربة للأمريكيين تشوش على الأجواء، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يثق أو يعلن أن هذا الأمر لا يؤثر على المفاوضات.

وحول إرادة الأوروبيين للعودة إلى طاولة المفاوضات واللجوء إلى الدبلوماسية، قال "تخت روانجي" اليوم الاثنين في تصريح لوكالة "إرنا" : منذ بداية محادثاتنا مع الولايات المتحدة، اطلعنا الأوروبيين تماما على العملية التفاوضية وأجرينا معهم مشاورات مستمرة، سواء على مستوى مساعدي الوزراء أو في طهران. وبعد كل جولة من المفاوضات على مستوى السفراء، نطلعهم بشان المستجدات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني : حتى قبل انطلاق المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، عقدنا لقاءات مع دول أوروبية في نيويورك وجنيف؛ مردفا : على أي حال، يمكن لأوروبا أن تدعم العملية السياسية الدبلوماسية، وهذا هو أفضل سبيل.

وحول موعد الجولة الخامسة من المفاوضات، قال تخت روانجي : لقد اتفقنا في الجولة الرابعة على عقد الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي سيعلن العمانيون عن زمانها ومكانها.

وختم تخت روانجي قوله : إن الأمر المؤكد للغاية في هذه المفاوضات هو أن موقفنا بشأن استيفاء الحقوق بناء على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) كان واضحا للغاية، وقد عبرنا عن هذا الأمر صراحة بشأن التخصيب وحقوقنا الأخرى، سواء علنا أو في غرفة المفاوضات.

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