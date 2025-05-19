مساعد وزير الخارجية : المواقف المتضاربة والمتناقضة للأمريكيين تشوش على أجواء المفاوضات

وحول إرادة الأوروبيين للعودة إلى طاولة المفاوضات واللجوء إلى الدبلوماسية، قال "تخت روانجي" اليوم الاثنين في تصريح لوكالة "إرنا" : منذ بداية محادثاتنا مع الولايات المتحدة، اطلعنا الأوروبيين تماما على العملية التفاوضية وأجرينا معهم مشاورات مستمرة، سواء على مستوى مساعدي الوزراء أو في طهران. وبعد كل جولة من المفاوضات على مستوى السفراء، نطلعهم بشان المستجدات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني : حتى قبل انطلاق المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، عقدنا لقاءات مع دول أوروبية في نيويورك وجنيف؛ مردفا : على أي حال، يمكن لأوروبا أن تدعم العملية السياسية الدبلوماسية، وهذا هو أفضل سبيل.

وحول موعد الجولة الخامسة من المفاوضات، قال تخت روانجي : لقد اتفقنا في الجولة الرابعة على عقد الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي سيعلن العمانيون عن زمانها ومكانها.

وختم تخت روانجي قوله : إن الأمر المؤكد للغاية في هذه المفاوضات هو أن موقفنا بشأن استيفاء الحقوق بناء على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) كان واضحا للغاية، وقد عبرنا عن هذا الأمر صراحة بشأن التخصيب وحقوقنا الأخرى، سواء علنا أو في غرفة المفاوضات.

انتهى**9365 / ح ع **



