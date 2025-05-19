الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة

وفي كلمته، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية، قال "غيبريسوس" : إن المنظمة نجحت في منع انتشار مرض شلل الأطفال داخل غزة، وذلك عبر حملة التطعيم نفذت ضد المرض في قطاع.

وأضاف :لقد مرّ شهران على الحصار الإسرائيلي الأخير في غزة، حيث يعاني مليونا شخص من الجوع، بينما يُحتجز 116 ألف طن من الغذاء على الحدود ويمنع الحصار المستمرّ عمدًا وصول المساعدات الإنسانية بما فيه الغذاء، ويتزايد خطر المجاعة في غزة.

وتابع مدير الصحة العالمية : يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحيّ منهار أصلا.

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المصدر/الأناضول

