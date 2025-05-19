١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85837849
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الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م
رمز الخبر: 85837849
الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة

طهران /19 أيار/ مايو/ إرنا- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، من تزايد خطر المجاعة بقطاع غزة جراء الحصار "الإسرائيلي" الخانق، قائلا : إن مليوني شخص يتضورون جوعا، بينما يُحتجز 116 ألف طن من الغذاء على الحدود.

وفي كلمته، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية، قال "غيبريسوس" : إن المنظمة نجحت في منع انتشار مرض شلل الأطفال داخل غزة، وذلك عبر حملة التطعيم نفذت ضد المرض في قطاع.

وأضاف :لقد  مرّ شهران على الحصار الإسرائيلي الأخير في غزة، حيث يعاني مليونا شخص من الجوع، بينما يُحتجز 116 ألف طن من الغذاء على الحدود ويمنع الحصار المستمرّ عمدًا وصول المساعدات الإنسانية بما فيه الغذاء، ويتزايد خطر المجاعة في غزة.

وتابع مدير الصحة العالمية : يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحيّ منهار أصلا.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/الأناضول
 

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