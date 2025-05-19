عراقجي : التفاوض بين إيران وأمريكا من شانه أن يلعب دورا فعالا في السلام والاستقرار الاقليميين

وقال "عراقجي"، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين وعلى هامش اعمال اليوم الثاني والاخير لمنتدى حوار طهران : إن حجم الإقبال على هذا المنتدى من قبل المفكرين والضيوف الأجانب والمسؤولين الرسميين كان رائعا.. وقد كانت هذه التجربة جيدة جدا بالنسبة لنا، حيث أظهرت بأن طهران يمكن أن تشكل مركزا لتبادل الآراء في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف : خلال يومي أمس واليوم، عقدت 50 جلسة حوار بأشكال مختلفة، سواء كانت محاضرات أو حوارات ثنائية أو مناقشات في اطار هذا المنتدى، الذي حضره 6 وزراء خارجية من المنطقة، ومسؤولان رفيعا المستوى، وعدد كبير من نواب وزراء الخارجية، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورئيس جمهورية سابق.

وأشار عراقجي إلى أن هذه الاجتماعات تناولت أيضا مناقشات حول المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، قائلا : نحن أجرينا حديثا مطولا مع وزير خارجية عمان حول استمرار المفاوضات، وانضم إلينا وزير خارجية قطر، الذي قدم أيضا آراء وأفكارا تم طرحها في الاجتماع الثلاثي.

وتابع : أنا سعيد جدا لأن نظرة المنطقة، وخاصة منطقة الخليج الفارسي، إلى إيران قد تغيرت مقارنة بالماضي، وقد شاهدنا ذلك فمن خلال مواقفهم الإيجابية حيال المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

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