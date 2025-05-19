١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85837934
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وزير أفغاني يتطلع إلى التعاون في قطاع التعدين مع إيران

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٤٦ م
رمز الخبر: 85837934
وزير أفغاني يتطلع إلى التعاون في قطاع التعدين مع إيران

طهران /19 أيار/ مايو/ إرنا- صرح وزير المناجم والبترول لدى الهيئة الحاكمة في أفغانستان "هداية الله بدري"، أن الظروف الاستثنائية للتعاون في المجال الاقتصادي وفي قطاع المعادن والتعدين مع ايران، باتت مهياة اليوم، خلافا للشائعات الواسعة التي يروج لها الأعداء ضد شعبي البلدين.

وأضاف "بدري" في تصريح له اليوم الاثنين خلال "المنتدى الدولي لباحثي الخامات المعدنية في إيران" والذي عقد بمحافظة ألبرز (غربي العاصمة طهران) : اننا نشهد اليوم استقرارا أمنيا في أفغانستان، مما يتيح لرجال الأعمال والقطاع الاقتصادي الايرانيين فرص الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى، أن أفغانستان غنية بالمعادن المختلفة، قائلا : الأرضية مهيأة لمشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال الإيرانيين، ومن شأن القطاعين الخاص والعام الإيرانيين أن يكون لهما حضور فاعل في المجال الاقتصادي داخل أفغانستان.

من جانبه، قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد آقاجانلو" : تتركز الجهود على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل رفاهية وازدهار البلدين الصديقين والجارين إيران وأفغانستان.

واردف اقاجانلو في كلمته خلال المنتدى :  نحن نشهد اليوم تعاونا تجاريا واقتصاديا واسع النطاق بين الجمهورية الإسلامية والدول المجاورة، وخاصة أفغانستان.

انتهى**9365 / ح ع **

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