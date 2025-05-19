وزير أفغاني يتطلع إلى التعاون في قطاع التعدين مع إيران

وأضاف "بدري" في تصريح له اليوم الاثنين خلال "المنتدى الدولي لباحثي الخامات المعدنية في إيران" والذي عقد بمحافظة ألبرز (غربي العاصمة طهران) : اننا نشهد اليوم استقرارا أمنيا في أفغانستان، مما يتيح لرجال الأعمال والقطاع الاقتصادي الايرانيين فرص الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى، أن أفغانستان غنية بالمعادن المختلفة، قائلا : الأرضية مهيأة لمشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال الإيرانيين، ومن شأن القطاعين الخاص والعام الإيرانيين أن يكون لهما حضور فاعل في المجال الاقتصادي داخل أفغانستان.

من جانبه، قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد آقاجانلو" : تتركز الجهود على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل رفاهية وازدهار البلدين الصديقين والجارين إيران وأفغانستان.

واردف اقاجانلو في كلمته خلال المنتدى : نحن نشهد اليوم تعاونا تجاريا واقتصاديا واسع النطاق بين الجمهورية الإسلامية والدول المجاورة، وخاصة أفغانستان.

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