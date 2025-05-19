قاليباف : الأمريكيون فقدوا اقتدارهم السياسي والاقتصادي والتجاري

وأوضح "قاليباف"، اليوم الاثنين، خلال كلمته في حفل اختتام منتدى حوار طهران : خلال هذه الفترة الانتقالية، تسعى القوى الإقليمية والعالمية الأخرى إلى تعزيز دورها وسط الفضاء القائم على الهمينة.

وفي جانب من كلمته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي : بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بغزة، وكذلك هجوم الكيان على السفارة الإيرانية في دمشق، ورد إيران في إطار عمليتي "الوعد الصادق 1 و 2"، بلغ مستوى التوتر بين إيران والكيان الصهيوني إلى صراع مباشر في هذا الصدع الجيو - سياسي.

وتابع : إن التطورات التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، كانت لها تأثيرات مهمة؛ مبينا ان تحليل ستراتيجيات وسياسات الكيان الصهيوني خارج الإطار التحليلي للنظام العالمي الأمريكي هو خطأ في الحسابات.

واضاف : الكيان الصهيوني لا يمتلك هوية جيو- سياسية مستقلة، بل يجب فهم ودراسة هويته الجيو - سياسية وفقا لمقاربات الهيمنة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية.

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