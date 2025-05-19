عراقجي يؤكد استمرار دعم ايران للمقاومة والشعب الفلسطيني ضد جرائم الكيان الصهيوني

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في طهران الاثنين، باسم نعيم وأسامة حمدان العضوين في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في زيارتهما الى ايران للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

وجرى خلال اللقاء البحث وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة الجولة الجديدة من جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وأشار وزير الصحة الفلسطيني السابق باسم نعيم إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة واستخدام الكيان الصهيوني العدواني للمياه والغذاء كسلاح لمعاقبة شعب غزة بشكل جماعي، وأضاف: "سيواصل اهل غزة وفصائل المقاومة الوقوف ضد جرائم الكيان الصهيوني حتى يتم التوصل إلى حل يلبي مصالح واحتياجات الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "رغم جهود الدول الوسيطة فإن الكيان الصهيوني لا يسعى إلى وقف الحرب ويستخدم المفاوضات فقط لكسب الوقت ويحاول فرض أهدافه التي لم يتمكن من تحقيقها في ساحة المعركة على الشعب الفلسطيني في المفاوضات".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هدف المقاومة الوحيد في أي مفاوضات هو ضمان مصالح الشعب الفلسطيني وهمومه، بما في ذلك الوقف الكامل للحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع.

وشكر جهود الدول الصديقة الداعمة لفلسطين، وأشاد بدعم الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى زيادة الضغط من الدول الإسلامية والعالم على الكيان الصهيوني لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وشكر وزير الخارجية الايراني وفد حماس على حضوره منتدى طهران للحوار، وأضاف: "إن الخطط التي قدمها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لم تلب المصالح والمطالب الرئيسية للشعب الفلسطيني".

وأكد عراقجي استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة والشعب الفلسطيني ضد جرائم الكيان الصهيوني، خاصة في المجال الدبلوماسي وفي المحافل الإقليمية والدولية.

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