سفير إيران لدى بريطانيا يحذر من "عمليات العلم الكاذب" للإضرار بالعلاقات الثنائية

وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، مساء الاثنين في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، أن السفير علي موسوي التقى في اجتماع تمهيدي مع دان جافريس، وكيل وزارة الداخلية البريطانية لشؤون الأمن. وخلال الاجتماع، أجرى الجانبان تبادلا بناء لوجهات النظر حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك بعض التهديدات الأمنية المزعومة، وعلى وجه الخصوص عملية الاعتقال الأخيرة لعدد من الرعايا الإيرانيين.

وبحسب المنشور، اشار السفير الايراني، إلى اعتقال عدد من الرعايا الإيرانيين من قبل الشرطة البريطانية قبل أسبوعين للاشتباه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية ثم أطلق سراحهم دون توجيه اتهامات لهم، وطلب من الجانب الآخر مناقشة هذه القضية مع أعضاء آخرين في البرلمان البريطاني وحذر من إمكانية تدخل طرف ثالث في شكل "عمليات العلم الكاذب" بهدف الإضرار بالعلاقات بين إيران والمملكة المتحدة.

وتابعت السفارة: "أكد الجانبان على أهمية الحوار المبني على حسن النية، وقررا مواصلة لقاءاتهما واتصالاتهما لحل سوء التفاهم ومعالجة الخلافات".

ويأتي اللقاء في وقت أثر فيه اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة بتهم أمنية على أجواء العلاقات بين إيران وبريطانيا. وأعلنت الشرطة البريطانية في عمليتين منفصلتين أنها اعتقلت عددا من الرعايا الإيرانيين للاشتباه في "إعدادهم لأعمال إرهابية" مزعومة و"التعاون مع جهاز استخبارات أجنبي". ومع ذلك، تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين دون توجيه اتهامات لهم، بينما وجهت إلى ثلاثة آخرين تهم مثل "الرصد والتحقيق الميداني".

وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين ، أنها استدعت السفير الإيراني. في المقابل، استدعت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني يوم الأحد (18 مايو/أيار) في غياب السفير البريطاني، وأبلغت احتجاجها الشديد للحكومة البريطانية على هذه الاتهامات التي لا أساس لها والاعتقالات المسيسة لرعايا إيرانيين.

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