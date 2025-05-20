٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85838219
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126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص
رمز الخبر: 85838219
126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين

طهران/ 20 ايار/مايو/ارنا- أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 126 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الاثنين.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 50 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 15 إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 13 إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة في شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين


وأعلنت مصادر طبية للجزيرة  عن سقوط 50 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

کما أفاد مراسل الجزيرة في غزة بسقوط 12 شهيدا في قصف للطائرات الحربية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء.

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