126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 50 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 15 إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 13 إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة في شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.



وأعلنت مصادر طبية للجزيرة عن سقوط 50 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

کما أفاد مراسل الجزيرة في غزة بسقوط 12 شهيدا في قصف للطائرات الحربية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء.

انتهی**1426