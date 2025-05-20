مقترحات إيران لاجتماع وزراء العلوم في الدول الإسلامية في مجال الذكاء الاصطناعي

وفي مقابلة مع ارنا ، اليوم الثلاثاء ،افاد مساعد الشؤون الدولية في معهد الاستشهاد المرجعي ورصد العلم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي (ISC) " محمد رضا فلاحتي" ، ان على المستوى العالمي، تعقد وكالة العلوم و التكنولوجيا اليابانية اجتماعا كل عام في كيوتو باليابان، على مستوى رفيع للغاية لدرجة أن رؤساء الوزراء والرؤساء والوزراء والعلماء من مختلف النقابات والجمعيات والمؤسسات يشاركون فيه، وفي الواقع يتم شرح السياسات العامة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم هناك.

واضاف فلاحتي انه خلال العام أو العامين الماضيين، عقد اجتماع لوزراء العلوم في الدول الإسلامية لضمان اتخاذ خطوات في مجال الذكاء الاصطناعي في الدول الإسلامية.

واشار الى ان هذا الاجتماع يعقد من أجل التنسيق في المجالات التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، كالتعليم ومكافحة الجفاف وتوفير المياه وتلوث الهواء والطاقة المتجددة، وله تطبيقات متعددة في مجالات مختلفة.

ونظرا لان قرارات اجتماع لوزراء العلوم في الدول الإسلامية ستكون الأساس لنشاطات وتعاون الدول الإسلامية، اوضح فلاحتي ان هذه القرارات التي سيتم الانتهاء منها في هذا الاجتماع، تتضمن عدة أهداف رئيسية، منها: الاستخدام المسموح به للذكاء الاصطناعي، أولويات البلدان،كيفية التعامل مع مناقشة الذكاء الاصطناعي بما يلبي الاحتياجات الخاصة للدول الإسلامية، الهياكل التي يمكن إنشاؤها لضمان المشاركة في الميزانية مع مراعاة التكلفة وتجنب تكرار العمل وتجنب إهدار الطاقة والتكاليف.

وعلاوة على ذلك، اضاف مساعد الشؤون الدولية في معهد الاستشهاد المرجعي ورصد العلم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي (ISC)، ان المقترحات ايضا تتناول امكانية اعداد شبكات يمكن بناء فيها حتى المنصات والتطبيقات والهياكل والبرمجيات وكل المعدات، بمشاركة الدول الإسلامية ويمكن تضييق الفجوة الموجودة مع الدول المتقدمة.

وبالاشارة إلى أن الاهتمام العالمي ينصب على مناقشة الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق المنتجين والمستهلكين، المح فلاحتي ان الانجاز الاول من إنجازات عقد هذا الاجتماع، هو أنه بعد حوالي سبع سنوات من العمل، انعقد الاجتماع الثاني لوزراء العلوم في الدول الاسلامية في ايران.

واردف مساعد الشؤون الدولية لمعهد ISC، ان الانجاز الثاني و نظرا للموارد الغنية مثل شركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، فإن ايران لديها مجموعة متنوعة من المقترحات، وقد تم الترحيب بهذه المقترحات وتضمينها في نص البيان الختامي.

واضاف انه يمكن لايران أن تلعب دورا محوريا في التواصل وصياغة اللوائح في وقت قصير، وذلك بمساعدة المؤسسات المختلفة والإمكانيات المتوفرة في هذه المؤسسات، لافتا الى ان أحد المقترحات التي قدمتها ايران هو إنشاء منصة مشتركة للتسويق للدول الإسلامية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد اللاعبين الرئيسيين فيها.

وبيّن فلاحتي ان كل الشباب والشركات الناشئة والمنظمات والمؤسسات القادرة على إنتاج منتج أو تقديم خدمة سوف تصبح مصدر دخل للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التواجد على هذه المنصة، كما أنها ستلعب دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات.

يشار الى ان الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعقد على مستوى وزراء العلوم في الدول الإسلامية، انطلقت اعماله يوم الأحد الموافق 18 أيار/مايو، في فندق سبيناس بالاس بطهران بحضور وزير العلوم الايراني ومنسق الكومستيك.

وفي هذا الاجتماع، ناقش وزراء العلوم في الدول الأعضاء الخمسة عشر في منظمة التعاون الاقتصادي وتبادلوا وجهات النظر حول استنتاجات مناقشات اللجنة المتخصصة والبيان الختامي للاجتماع.

ويركز هذا الاجتماع الدولي بشكل خاص على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

والهدف الرئيس لهذا الاجتماع هو إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية وهي الوثيقة التي من المفترض أن ترسم مساراً جديداً في تعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

كما سيقوم وزراء العلوم بزيارة معرض أحدث إنجازات المعرفة الأساسية والأكاديمية الإيرانية، وتوقيع اتفاقيات التعاون التعليمي والبحثي والعلمي، وعقد لقاءات ثنائية بين الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع وكبار المسؤولين العلميين.

انتهى**ر.م