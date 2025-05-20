عراقجي: "منتدى حوار طهران 2025" كان تجسيدا للإصغاء المسؤول والحوار الصادق

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" : جسد "منتدى حوار طهران 2025" قيم التفاهم المتبادل والاصغاء المسؤول والحوار الصادق. لقد حوّل هذا الحدث طهران إلى قلب نابض للإجماع الإقليمي ومركز للدبلوماسية في فضاء مختلف ومبتكر.

واضاف عراقجي : أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر إلى زملائي في مركز الدراسات السياسية والدولية، وإلى الضيوف الكرام الذين أسهم حضورهم الفاعل ومشاركاتهم القيّمة في جعل هذا المنتدى نجاحًا باهرًا غير مسبوق."

هذا، وقد انعقد "منتدى حوار طهران" (Tehran Dialogue Forum) يومي 18 و19 أيار/مايو من العام الجاري، بحضور الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف البلدان، بما في ذلك وزراء ورؤساء مراكز فكر وخبراء دوليون.

انتهى**ر.م