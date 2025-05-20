٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85838357
T T
٠ Persons

سمات

أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى مطار الطائف؛ خطوة جديدة في إيفاد الحجاج

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص
رمز الخبر: 85838357
أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى مطار الطائف؛ خطوة جديدة في إيفاد الحجاج

طهران/ 20 ايار/مايو/ارنا- تقوم الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "هما" لأول مرة في تاريخ الحج الإيراني بتشغيل رحلات الحج إلى مطار الطائف الدولي، حيث سيتم إرسال أولى مجموعات الحجاج الإيرانيين من مطار قشم إلى مطار الطائف.

وسيتم تشغيل ثلاث رحلات لهذا المسار باستخدام طائرات إيرباص في 27 ایار/مایو 2025.

وقال المدير العام لمنظمة الطيران المدني الايرانية "حسين خانلري": إن تسيير رحلات جوية من قشم إلى مطار الطائف يعد إجراء استراتيجيا لتسهيل سفر الحجاج وتخفيف الضغط على مطاري جدة والمدينة المنورة وتحسين جودة الخدمات الجوية وتعتبر هذه العملية نقطة تحول في تاريخ الحج الإيراني.

وأضاف: كما سيتم تشغيل رحلة أخرى من مطار قشم إلى مطار جدة الدولي في 28 من ایار.

يقع مطار الطائف الدولي على بعد 30 كيلومتراً شرق المدينة و70 كيلومتراً من مكة المكرمة ومع المرافق المناسبة، لديه قدرة جيدة  لاستقبال الحجاج.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .