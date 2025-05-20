استشهاد مواطن لبناني إثر قصف الطيران المسير الإسرائيلي في جنوب لبنان

وأعلنت مصادر إخبارية عن استهداف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن سائق الدراجة لقي مصرعه بالإضافة إلى إصابة شخص آخر.

من جهتها أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قرى قضاء صور وبلداته.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتهكت قوات الاحتلال الصهيوني وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً واستهدف جنوب لبنان بهجمات جوية ومدفعية، وقد قوبلت هذه الإجراءات بإدانة محلية وإقليمية واسعة النطاق.

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