محافظ كردستان: الحكومة تسعى لتعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق

وفي حفل استقبال لمحافظي المحافظات الأربع في إقليم كردستان العراق في مطار سنندج، اليوم الثلاثاء،افاد محافظ كردستان" آرش زرهتن لاهوني"، انه من المقرر أن يعقد اجتماع محافظي إقليم كردستان العراق الاربع والمحافظات الايرانية التالية: كردستان ،أذربايجان الغربية وكرمانشاه لمدة يومين في سنندج ويوم واحد في طهران.

واوضح محافظ كردستان بأن هذا الاجتماع يعتبر جهدا استراتيجيا لخلق فصل جديد في التفاعلات والاتصالات الحدودية بين إقليم كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف انه وتماشيا مع سياسة الحكومة الحالية الرابعة عشرة، فإننا نخطط لتعزيز هذه الاتصالات حتى نتمكن من تقديم نموذج مناسب لتعزيز العلاقات بين الأطراف.

وافاد ان تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتواصل من أهم أهداف هذا الاجتماع، مشيرا الى الروابط الثقافية والاقتصادية الراسخة بين شعوب المحافظات المجاورة للمنطقة.

ويشارك في الاجتماع المشترك ،محافظو المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وهم : محافظ السليمانية "هفال أبوبكر"،محافظ اربيل "أوميد عبدالرحمن حسن خوشناو"، محافظ دهوك "علي تتر"،محافظ حلبجة السيدة" نوخشة ناصح أحمد" .

كما يحضر هذا الاجتماع عن الجانب الايراني، بالاضافة الى محافظ كردستان الايرانية، محافظ كرمانشاه "منوشهر حبيبي"و محافظ أذربايجان الغربية "رضا رحماني".

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