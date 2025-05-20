سنندج تستضيف محافظين من اقليم كردستان العراق

ووصل محافظ السليمانية "هفال أبو بكر"، ومحافظ أربيل "أوميد عبدالرحمن حسن (خوشناو) ومحافظ دهوك "علي تتر"، ومحافظة حلبجة "نوخشه ناصح"، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سنندج في محافظة كردستان غرب البلاد وكان في استقبالهم محافظ كردستان "آرش زره تن لهوني".

وسيحضر في الاجتماع أيضا محافظ كرمانشاه "منوشهر حبيبي"، ومحافظ أذربايجان الغربية "رضا رحماني".

واللقاءات مع الناشطين الاقتصاديين والمشاركة في الليلة الثقافية وزيارة الأماكن السياحية ووحدات الإنتاج وعقد مؤتمر صحفي من بين برامج هذه الزيارة.

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