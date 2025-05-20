٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85838508
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

سنندج تستضيف محافظين من اقليم كردستان العراق

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85838508
سنندج تستضيف محافظين من اقليم كردستان العراق

طهران/ 20 أيار/مايو/إرنا- وصل محافظو السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة إلى مدينة سنندج للمشاركة في اجتماع مشترك لمحافظي المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق.

ووصل محافظ السليمانية "هفال أبو بكر"، ومحافظ أربيل "أوميد عبدالرحمن حسن (خوشناو) ومحافظ دهوك "علي تتر"، ومحافظة حلبجة "نوخشه ناصح"، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سنندج في محافظة كردستان غرب البلاد وكان في استقبالهم محافظ كردستان "آرش زره تن لهوني".

وسيحضر في الاجتماع أيضا محافظ كرمانشاه "منوشهر حبيبي"، ومحافظ أذربايجان الغربية "رضا رحماني".

واللقاءات مع الناشطين الاقتصاديين والمشاركة في الليلة الثقافية وزيارة الأماكن السياحية ووحدات الإنتاج وعقد مؤتمر صحفي من بين برامج هذه الزيارة.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

تعليقك

You are replying to: .