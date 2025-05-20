عراقجي: قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض على الاطلاق

على هامش مراسم تكريم شهداء الخدمة، وفي إشارة إلى المواقف المتناقضة للولايات المتحدة ومزاعم مسؤوليها بشأن قضية التخصيب في ايران،قال عراقجي: مواقف الامريكان المعلنة في الايام الاخيرة غير منطقية وغير معقولة ،وردنا كان فوريا.

واوضح وزير الخارجية الايراني: برأينا ان قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض على الإطلاق، وقد أوضح قائد الثورة الاسلامية مهمة هذه القضية بشكل كامل اليوم.

وأكد عراقجي : قبلنا السير في عملية التفاوض من أجل مبادئنا ومواقفنا التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال.

هذا، وحذر قائد الثورة الاسلامية، اليوم في مراسم ذكرى شهداء الخدمة، انه ينبغي على الجانب الأمريكي أن يوقف ترهاته تجاه المفاوضات غير المباشرة، موضحا ان القول بأن امريكا لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هو خطأ كبير، مؤكدا على ان الجمهورية الإسلامية لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" للتخصيب.

انتهى**ر.م