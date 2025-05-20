الرئيس بزشكيان يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركمانستان

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" صرح خلال هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على رفع مستوى العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات مع جيرانها، وخاصة تركمانستان؛ مردفا : إيران إلى جانب اهتمامها باستيراد الغاز من تركمانستان تمتلك قدرات وكفاءات فعالة لتصدير وتبادل الغاز إلى دول المنطقة.

وتابع : بالإضافة إلى التعاون في مجال الغاز، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصة على توسيع التعاون المشترك مع تركمانستان في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية والطرق والنقل والترانزيت وقطاعات أخرى.

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود حكومة تركمانستان في استضافة القمة المرتقبة لقادة الدول المطلة على بحر قزوين؛، مؤكدا بأن بحر قزوين ثروة ثمينة تضمن صحة وبقاء البيئة لجميع الدول المطلة عليه، وأي جهد للحفاظ على ظروفه البيئية والمناخية وتحسينها هو جهد لضمان صحة بيئة المنطقة.

من جانبه، قال وزير خارجية تركمانستان : إن لدى عشق اباد آفاق واسعة في مجال التعاون الاقتصادي مع إيران، وهي عازمة للقيام بكافة الاجراءات على هذا الأساس.

وذكر "مردوف" خلال اللقاء مع الرئيس الايراني اليوم، بأن "إنشاء شبكة لنقل الغاز إلى إيران للاستهلاك المحلي والتصدير والمبادلة، الى جانب توسيع التجارة وتنظيم الأسواق الحدودية، والتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، والاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال حماية البيئية بمنطقة بحر قزوين وتطويرها، شكلت مجتمعة محاور لقاءاته ومشاوراته خلال زيارته الحالية والوفد المرافق إلى إيران.

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