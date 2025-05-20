محافظ أربيل : إقليم كردستان العراق يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع إيران

وأفادت "إرنا" بأن "خوشناو" صرح خلال اجتماع مشترك لمحافظي المحافظات الايرانية المتاخمة لإقليم كردستان العراق، عقد اليوم الثلاثاء بمدينة سنندج (غربي البلاد)، قائلا : إننا نسعى جاهدين وفي اطار القانون العراقي، لضمان استثمار رجال الأعمال والشركات الإيرانية داخل إقليم كردستان.

ونوه محافظ أربيل الى ضرورة توفر مناخ استثماري مناسب لرجال الأعمال والشركات في إقليم كردستان العراق وإيران؛ موضحا : ان وجود 700 كيلومتر من الحدود المشتركة بين إيران والإقليم يمثل فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

كما أكد هذا المسؤول في اقليم كردستان العراق، على ضرورة أن يبذل المسؤولون الإيرانيون جهودا لتذليل العقبات التي تعترض مسار نمو العلاقات بين إقليم كردستان وإيران؛ لافتا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تأسيس الإقليم، كانت على الدوام داعمة لسكانه، ونحن نعتبر إيران وطننا الثاني.

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