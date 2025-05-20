مساعد وزير الخارجية : الحظر الاحادي انتهاك لحقوق الانسان

وافادت ارنا، ان غريب ابادي ادلى بهذا التصريح، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله بطهران المقررة الاممية الخاصة المعنية بالأثار السلبية الناجمة عن التدابير القسرية الاحادية السيدة "ألينا دوهان"؛ وذلك على هامش المؤتمر الدولي بعنوان "العقوبات الأحادية" المقام في طهران.

ولفت مساعد وزير الخارجية، بان الحظر الاحادي يتعارض وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي؛ قائلا : ان الانظمة التي تفرض هذا الحظر تتحمل مسؤولية كبيرة حيال اجراءاتها اللاقانونية وانتهاكاتها لحقوق الانسان المتعلقة بالشعوب القابعة تحت "العقوبات".

واشار الى، ان "السنوات الماضية، صاحبتها اجراءات وجهود حثيثة من قبل المقرر الاممي الخاص لايصال صوت ضحايا الحظر الاحادي، وبما استرعى اهتمام المجتمع الدولي بشان التداعيات اللاانسانية المترتبة على هذه الاجراءات؛ لكن الحلقة المفقودة من سلسلة هذه الجهود تمثل في وصول الضحايا الى العدالة".

ومضى غريب ابادي الى القول : ان مؤتمر طهران اليوم، شكّل خطوة اساسية باتجاه فسح الطريق امام هذا المسار.

وختم مساعد وزير الخارجية، مصرحا : ان "العقوبات" الأحادية، على نطاق واسع وبشكل ممنهج وموجه، لا تنتهك بشدة حقوق الإنسان المتعلقة بالأجيال الحالية فحسب، وانما من خلال تهديد وتقويض التنمية المستدامة لدى الدول القابعة للحظر، فهي تنتهك حقوق الإنسان للأجيال القادمة من تلك الشعوب ايضا.

الى ذلك، اعربت السيدة دوهان، عن تقديرها لاستضافة إيران للمؤتمر الدولي بعنوان "العقوبات الاحادية"، وأكدت في لقائها غريب ابادي اليوم، على الطبيعة غير القانونية لهذه التدابير وآثارها المستمرة على حقوق الإنسان والدول؛ مشددة على تطبيق العدالة باعتباره ضرورة ملحة.

يذكر ان مؤتمر طهران الدولي بعنوان "العقوبات الأحادية.. الوصول إلى العدالة في الصعد الوطنية والإقليمية والدولية"، عقد اليوم الثلاثاء باستضافة "معهد الدراسات السياسية والدولية" التابع لوزارة الخارجية الايرانية، بحضور خبراء وأساتذة قانونيين من ايران وخارجها.

انتهى ** ح ع