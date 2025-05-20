محافظ السليمانية : التعاون بين إقليم كردستان وإيران يمنع الفوضى في المنطقة

وأفادت "إرنا" بأن "أبو بكر"، أكد خلال اجتماع مشترك لمحافظي المحافظات الايرانية المتاخمة لإقليم كردستان العراق مع رؤساء عدد من محافظات الاقليم، والذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة سنندج (غرب البلاد)، أكد أن التعاون والصداقة المعمقة بين إقليم كردستان العراق والجمهورية يمنعان اندلاع الفوضى والحروب في المنطقة.

وأضاف : تعد محافظة السليمانية أكبر محافظة في الإقليم من حيث المساحة، ولدينا قدرات كبيرة لتوظيفها في سياق تعزيز العلاقات مع إيران؛ مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق وإيران في القطاعات التجارية والثقافية.

وتابع محافظ السلمانية : ان المحادفات الحدودية بين إيران والإقليم تتمتع بقدرات مميزة للتعاون في مختلف المجالات الثقافية والسياحية والطبية؛ مبينا ان محافظة السليمانية تجمعها علاقات مباشرة مع 700 مدينة حول العالم، ونرغب في بناء علاقات ودية مع مدننا الحدودية أيضا".

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