إيران وإندونيسيا تؤكدان على تعزيز العلاقات في مجال العلوم والتكنولوجيا

وأعرب "يوليارتو"، خلال هذا اللقاء مع وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني "حسين سيمائي صراف" اليوم الثلاثاء، اعرب عن شكره لدعوة إيران لجمهورية اندونيسيا إلى اجتماع وزراء التعليم العالمي لدول التعاون الإسلامي؛ قائلا : لقد بحثنا اليوم، خلال زيارتنا لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، العديد من سبل توسيع التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

وأشار وزير التعليم العالي الإندونيسي إلى الإمكانيات المشتركة في المجالات المختلفة لدى البلدين؛ معلنا عن استعداد جاكرتا لإجراء بحوث مشتركة في مجالات الصناعة، المعدات الطبية، اللقاحات، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجيا) مع الجمهورية الاسلامية.

الى ذلك، صرح وزير العلوم الايراني أن، إندونيسيا كدولة إسلامية كبيرة تحظي بموارد بيانات غنية ويمكنها زيادة قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إيران، ومن شأن هذا التعاون ان يؤدي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية المشتركة.

واقترح "سيمايي" خلال هذا اللقاء مع وزير التعليم الاندونيسي، إنشاء واحة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا مع ايران، وتقديم خدمات استشارية فنية وتكنولوجية؛ معربا عن أمله بأن تؤدي هذه التفاعلات إلى توسيع التعاون العلمي الدولي بين طهران وجاكرتا.

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