الرئيس بزشكيان: جميع المشاكل لها حلول في عالم اليوم

وخلال الدورة السادسة للتعريف بالعلماء البارزين في البلاد اليوم الثلاثاء في إطار "الحفل الوطني لمنح جائزة العلامة طباطبائي" التي تقيمها مؤسسة النخب الوطنية، قال الرئيس بزشكيان: "أعتقد أنه إذا أرادت البلاد أن تصل إلى مكان رفيع، فلن يكون ذلك ممكنًا إلا بمساعدة أولئك الذين يحملون هموم هذا البلد ويعملون بكل دأب وتفان لتعزيزه وجعله مرفوع الراس".

وأكد أنه فخور بأولئك الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، وأضاف: "أطلب منكم جميعًا أن تتخذوا إجراءات صادقة ومخلصة للمساعدة في حل المشكلات. يمكن حل المشاكل بمساعدة أولئك الذين لديهم المعرفة لتحديد المشاكل وحلها والدافع لتطبيق هذه المعرفة في الميدان".

وفي إشارة إلى معرفته بأحد الفائزين في هذا الحفل باعتباره طبيب قلب بارز، قال بزشكيان: "كان بإمكانه الجلوس بسهولة في مكتبه وكسب دخل جيد من علاج المرضى، لكنني أعلم أنه يزور بانتظام أصحاب المطاعم والمزارعين ومنتجي الأغذية وما شابه ذلك لتوجيههم في مجال إنتاج الأطعمة الصحية لصحة قلب الناس. وهذا المنظور هو الذي يمكن أن يساعدنا في حل المشاكل".

وتابع قائلاً: ربما في الماضي، لأي سبب كان، لم تكونوا قادرين على التواجد في الميدان، ولكننا اليوم نحتاج إليكم وسعينا لتوفير الساحة لحضوركم وتقديم الحلول من قبلكم.

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