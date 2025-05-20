اللواء باقري يزور محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

وأعرب اللواء باقري، لدى وصوله إلى زاهدان مساء الثلاثاء، عن سروره لزيارته محافظة سيستان وبلوشستان، وقال: "لدينا وحدات عديدة من القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري وقيادة الامن الداخلي في هذه المحافظة التي هي واحدة من المحافظات التي تحظى بالاهتمام والتأكيد من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

وتابع: "إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هو زيارة وحدات القوات المسلحة والاطلاع على قضايا ومواضيع القوات المسلحة ومعالجة مشاكلها".

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة: "أن قضية ضبط الحدود يتم التعامل معها بجدية وسيتم بحثها".

وأوضح أنه "سيتم خلال هذه الزيارة تقييم القضايا الأمنية والتدريبية المتعلقة بالقوات المسلحة".

وأشار اللواء باقري إلى أن "فرقا عديدة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة جاءت واستعرضت القضايا، وسوف نتوصل إلى خلاصة ونتخذ قرارا جوهريا خلال هذه الرحلة".

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