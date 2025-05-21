برعاية الرئيس بزشكيان...تكريم 20 عالماً متميزاً في البلاد

وأقيم مساء الثلاثاء، في صالة المؤتمرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حفل منح جائزة وميدالية العلامة طباطبائي لـ20 من أبرز علماء البلاد، بحضور الرئيس بزشكيان والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي حسين أفشين وعدد من كبار المسؤولين ومجموعة من النخب.

وتعد جائزة "العلامة طباطبائي" واحدة من أرفع الأوسمة العلمية في البلاد، والتي تمنحها مؤسسة النخب الوطنية للمفكرين والأساتذة الرائدين تقديراً لخدماتهم العلمية والبحثية والتعليمية المتميزة.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنخب باختيار الفائزين في هذه الدورة بناءً على مؤشرات علمية وبحثية دقيقة، بالاعتماد على تقييمات تخصصية وبالتعاون مع المؤسسات العلمية في البلاد.

وشملت مجالات تخصص العلماء الفائزين بالجائزة؛ الطب والطب البيطري والصحة والكيمياء والحقوق والتاريخ والادب وهنسة الكهرباء والصناعات الغذائية والمصادر الطبيعية واعمار المدن والمعادن والغرافيك.

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