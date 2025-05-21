ما تفعله "إسرائيل" في غزة، جريمة حرب

وأوضح أولمرت:أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب سقوط العديد من الجنود الإسرائيليين.

ووصف أولمرت الحرب بأنها "بلا هدف" وأنها تفتقر لأي فرصة لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن استمرارها يعد "مؤلما ومثيرا للغضب".

واعلنت مصادر فلسطينية رسمية أمس الثلاثاء بأن 3427 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب 9647 آخرين، منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يوم 18 آذار/ مارس الماضي.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و573 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفا و688 جريحا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدا وغالبيتهم أطفال ونساء.

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