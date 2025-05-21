إيران وبيلاروسيا تؤكدان على تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية

وخلال لقاء مشترك جمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا "العميد فلاديمير نيكولايفيتش كوبريانيوك" و القائد العام للجيش اللواء "عبدالرحيم موسوي"، اكدت ايران وبلاروسيا على ضرورة تعزيز التفاعلات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون التعليمية وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية.

يشار الى ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة" ، قد زار بيلاروسيا في اذار/مارس 2025، حيث اكد في ختام زيارته هذه التي استغرقت يوما واحدا، على توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، معتبرا هذه الزيارة خطوة مهمة في تعميق العلاقات الثنائية.

واضاف نصير زادة ،آنذاك، أن السلطات البيلاروسية تتطلع للتعاون مع إيران بثقة كاملة، موضحا بان هذا التعاون سوف يتوسع بشكل أكبر في المستقبل، ويمكن لإيران انطلاقا من مواقفها أن تكون نموذجاً للدول الأخرى .

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