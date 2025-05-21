بزشكيان: حياة الشهيد رئيسي وشهداء الخدمة المتواضعة هي رد قوي على ادعاءات أعداء ايران

وخلال مراسم تكريم شهداء الخدمة واحياء ذكراهم، التي أقيمت في مجلس الشورى الإسلامي الايراني ، صباح اليوم الاربعاء،قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان":نحن نعتبر أنفسنا مدينين لهؤلاء الشهداء الأعزاء النبلاء الذين كرسوا كل وقتهم لخدمة الشعب، ونسأل الله أن يوفقنا لمواصلة الطريق الذي سلكه هؤلاء الأعزاء في خدمة الشعب.

وفي اشارة الى زيارته والدة الشهيد اية الله رئيسي في مشهد، اوضح بزشكيان ان الرئيس الشهيد كان يعيش في منزل متواضع في احد الاحياء المتواضعة على الرغم منه كان رئيسا للبلاد، مضيفا انه يكفي للذين يدعون وينشرون السرديات الكاذبة حول المسؤولين الايرانيين ونمط حياتهم ان يأتوا الى منازلهم وينظروا الى معيشتهم عن كثب.

وتابع ان هذا الامر يوضح لماذا يواصل الشعب الإيراني التمسك بالثورة رغم كل المؤامرات، لأنه يتعامل مع أناس كرسوا حياتهم بالكامل لخدمة شعبهم الحبيب، وهو امر لا يقدر بثمن. مضيفا ان شهداء الخدمة الذين لا يعرفون الملل والكلل اختاروا خدمة الشعب بصدق .

ونوه بزشكيان بسيرة شهداء الخدمة وانجازاتهم، قائلا: كمواطن إيراني، أنا فخور بشهداء الخدمة وعائلاتهم، لقد كانوا خداما للشعب الإيراني العزيز، وأنا أعتبر نفسي مدينا لهذا الشعب العزيز الذي يجب ان يعلم أننا سنبذل قصارى جهدنا لخدمته، وان نتمكن جميعا من السير على خطى شهداء الخدمة.

انتهى**ر.م