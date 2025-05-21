طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الحوش - عين بعال قرب صور.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم حتى الآن.

واستهدف جيش الاحتلال الصهيوني أمس الثلاثاء، دراجة نارية على طريق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني.

وتعرضت سيارة على طريق "أبو الأسود" في منطقة "الزرارية" جنوب لبنان، يوم السبت، لهجوم من طائرة مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد شخص.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتهك الاحتلال وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً واستهدف جنوب لبنان بهجمات جوية ومدفعية، وقد قوبلت هذه الإجراءات بإدانة محلية وإقليمية واسعة النطاق.

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