٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٦ ص
رمز الخبر: 85839424
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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في رسالة إلى الرئيس الايراني؛

قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٦ ص
رمز الخبر: 85839424
قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو

طهران/21 ايار/مايو/ارنا--أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني في رسالة الى الرئيس الايراني عن قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو).

وفي رسالة إلى الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي" محمد باقر قاليباف" قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واصبحت نافذة وفقا للمادة 123 من الدستور الايراني.

يشار الى انه تمت الموافقة على قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من قبل مجلس النواب في جلسة علنية يوم الثلاثاء 25 ايلول /سبتمبر 2018 وتم تحديده على أنه متوافق مع مصالح النظام من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام في 14 ايار/مايو 2025 ،وذلك تنفيذا للمادة 112 من الدستور والمادة 200 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي الايراني.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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