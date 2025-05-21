وزيرا الرياضة الايراني والباكستاني يعلنان عن الاستعداد لتطوير التعاون الرياضي الثنائي

التقى وزير الرياضة والشباب الإيراني "أحمد دنيامالي"، نظيره الباكستاني، اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الرابع لوزراء الرياضة في دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة هاربين الصينية.

وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان مواضيع عديدة منها: إعداد مسودة مذكرة التعاون والتوقيع عليها، إقامة فعاليات مشتركة بين المحافظات المجاورة للبلدين و تبادل المدربين في لعبة الكريكيت والمصارعة.

واعرب وزير الرياضة الباكستاني عن تقديره لمواضيع خطاب نظيره الايراني دنيا مالي، وانتقاد إيران لتقاعس المؤسسات الرياضية الدولية في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني في غزة، قائلا: عندما أتحدث وأتعاون مع إيران، فهذا يمنحني شعورا بالقوة. نحن على استعداد لأي نوع من التعاون معكم، ويشرفنا أن نتمكن من الاستفادة من تجارب الرياضة الإيرانية في تخصصات مثل رفع الأثقال والمصارعة.

وبدوره ، أكد دنيامالي على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم رياضية بين إيران وباكستان، قائلا: نحن مهتمون بتطوير التفاعلات الرياضية. إن باكستان جارتنا وشقيقتنا، ونحن مستعدون لتوسيع هذا التعاون من خلال إعداد مذكرة التفاهم هذه.

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