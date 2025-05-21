ايران وافغانستان ترغبان في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الجيولوجيا والتعدين

وشدد إسماعيلي خلال لقائه وفدا أفغانيا رفيع المستوى،على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الجيولوجيا والتعدين وعلوم الأرض.

كما تم في هذا اللقاء استعراض استراتيجيات تطوير التعاون العلمي والتعليمي والتقني.

وأعرب الوفد الأفغاني عن ارتياحه لمستوى الخبرة التي تتمتع بها ايران في مجال البنية التحتية واعلن رغبته في الاستفاده من هذه الخبرة.

وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع تدريب الموارد البشرية، ونقل المعرفة التقنية، وتحديد الإمكانات الجيولوجية لأفغانستان، واستخدام المعدات المخبرية المتطورة.

وتوجه الوفد الافغاني إلى إيران برئاسة "هداية الله بدري"، القائم بأعمال وزير المعادن والبترول في أفغانستان.

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