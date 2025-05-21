عراقجي :لم نتخل أبدا عن الدبلوماسية/نواصل مواجهة التجاوزات على طاولة المفاوضات

على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد "حسين أمير عبداللهيان" وتكريم ذكرى "شهداء الخدمة"،الذي عقد اليوم الأربعاء 11 أيار/مايو بوزارة الخارجية،و ردا على سؤال حول وضع المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، لفت وزير الخارحية الى ان ايران قد ردت في السابق على طلبات غير منطقية وان مثل هذه التصريحات غير الاعتيادية لا تساعد على تقدم المحادثات، مضيفا بأنه لم يتم التخلي أبدا عن الدبلوماسية ويتم مواجهة التجاوزات على طاولة المفاوضات.

واضاف وزير الخارجية:موقفنا واضح تماما وسوف يستمر التخصيب، مع أو بدون اتفاق.و إذا كانت الأطراف مستعدة للشفافية بشأن البرنامج السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك.ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك نقاش حول رفع إجراءات الجزر الظالمة المفروضة علينا بسبب مزاعم حول برنامجنا النووي، ويجب رفع هذه العقوبات.

واكد عراقجي :"إذا كانت هناك طلبات أخرى وأرادوا حرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، فلا مجال للقبول بذلك".

وبشأن إمكانية مشاركة إيران في الجولة المقبلة من المفاوضات،اوضح عراقجي:نحن نفكر فيما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات، وسوف نواجه التجاوزات على طاولة المفاوضات، ولكننا لن نتخلى أبدا عن الدبلوماسية. ومازلنا ندرس ما إذا كان من الممكن عقد مفاوضات مفيدة ونافعة في ذلك التاريخ وفي ذلك المكان.

انتهى**ر.م