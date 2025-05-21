بزشكيان: تحقيق التفاهم هو شرط أساسي لأي خطوة فعالة على طريق تنمية البلاد

وفي لقاء مع أعضاء منتدى شركاء التنمية في أذربایجان الذي عقد مساء الثلاثاء في المجمع الرئاسي، أكد بزشكيان على ضرورة تجنب الخلافات ومراجعة الأساليب والممارسات وتحقيق التفاهم المبني على القواسم المشتركة،واعتبر هذه المقومات شرطا أساسيا لأي تحرك فعال على طريق تنمية البلاد.

واضاف الرئيس الايراني: اليوم نحن بحاجة إلى إصلاح الاتجاهات، ورفع عتبة التسامح، وتعزيز التفاعل مع الشعب، والاستفادة من قدرات الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي إشارة إلى القدرات الفريدة التي تتمتع بها محافظة أذربيجان الغربية،راى بزشكيان ان بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وحدودها المجاورة للعديد من الدول، ومناجمها الغنية، ومعالمها السياحية المتنوعة، تتمتع هذه المحافظة بإمكانيات من شأنها، إذا ما تم استغلالها، أن تلعب دورا بارزا في نمو وتطور المنطقة.

هذا وطلب بزشكيان من المجتمعين ذوي الخبرة صياغة خطة استراتيجية لتنمية محافظة أذربيجان الغربية مع تحديد الأهداف الدقيقة والتخطيط الفعال وتقديمها إلى الحكومة للمراجعة واتخاذ القرار وتنفيذها، مؤكدا على ان الحكومة مستعدة تماما لمراجعة هذه الخارطة وتنفيذها.

وأضاف أن هدف الحكومة هو تعزيز مكانة ايران الوطنية واقتدارها تحقيق الكرامة والاعتزاز لشعبها ، مرتكزة بسياساتها على العدالة، قائلا: نحن لا نعتبر التنمية حكرا على منطقة محددة، بل سيكون لدينا تخطيط متوازن لجميع مناطق البلاد، بما يتناسب مع إمكانيات كل منطقة ومناخها واحتياجاتها الخاصة.

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