عبد الرضا رحماني فضلي سفيرا لإيران لدى الصين

على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد "حسين أمير عبداللهيان" وتكريم ذكرى "شهداء الخدمة"، التي أقيمت اليوم الأربعاء 21 ايار/مايو في وزارة الخارجية الايرانية،اعلن المتحدث باسم الوزارة "اسماعيل بقائي" تعيين وزير الداخلية الاسبق" عبد الرضا رحماني فضلي" سفيرا للجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى الصين.

شغل رحماني فضلي منصب وزير الداخلية في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وكان أيضا نائبا سابقا لقائد قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية الايرانية، ورئيسا سابقا لمجلس الأمن القومي، وعضوا في المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر الايراني.

حصل على درجة الماجستير في الجغرافيا البشرية من جامعة فردوسي مشهد والدكتوراه في الجغرافيا البشرية من جامعة تربية مدرس.و كان أستاذا مساعدا في كلية علوم الأرض بجامعة شهيد بهشتي منذ عام 2003.

ويستلم السفير الايراني الجديد مهامه من السفير الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين "محسن بختيار" والذي يشغل هذا المنصب منذ سنتين.

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