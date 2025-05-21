توقيع 12 مذكرة تفاهم بين محافظي إيران وإقليم كردستان العراق

تم التوقيع على مذكرات التفاهم، اليوم الأربعاء، بين محافظي كردستان وكرمانشاه وأذربايجان الغربية ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والهندسة.

وشارك في الاجتماع المشترك ،محافظو المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وهم : محافظ السليمانية "هفال أبوبكر"،محافظ اربيل "أوميد عبدالرحمن حسن خوشناو"، محافظ دهوك "علي تتر"،محافظ حلبجة السيدة" نوخشة ناصح أحمد" .

كما حضر هذا الاجتماع عن الجانب الايراني، بالاضافة الى محافظ كردستان الايرانية، محافظ كرمانشاه "منوشهر حبيبي"و محافظ أذربايجان الغربية "رضا رحماني".

وتناول برنامج زيارة محافظي المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كردستان العراق ،الامور التالية: اجتماع ثنائي للمحافظين، واجتماع مشترك لرؤساء غرف التجارة في المحافظات الحدودية، ومديري الاقتصاد في القطاع العام والناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص، وزيارة إلى المواقع التاريخية والثقافية في سنندج، وتوقيع مذكرة تفاهم ومؤتمر صحفي، وزيارة إلى معرض باكالام للتكنولوجيا وقدرات التصدير في كردستان، وزيارة إلى مستشفى البتروكيماويات وكوثر في سنندج.

انتهى**ر.م