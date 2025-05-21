٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85839917
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نائب رئيس الجمهورية : إيران لا تتلقى تعليمات من أي شخص في ستراتيجيتها لتطوير العلوم والتكنولوجيا

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١٨ م
رمز الخبر: 85839917
نائب رئيس الجمهورية : إيران لا تتلقى تعليمات من أي شخص في ستراتيجيتها لتطوير العلوم والتكنولوجيا

طهران /21 أيار/ مايو/ إرنا- قال النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" : إيران لا تتلقى تعليمات من أحد بشأن ستراتيجيتها لتطوير العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا بأن انتاج الأسلحة النووية لا مكان له في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وان الدول الغربية ووسائل الإعلام الأمريكية تدرك ذلك جيدا.

وأفادت "إرنا" بأن "عارف" اعتبر، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء باجتماع مجلس الوزراء، المواقف الأخيرة للقادة الأمريكيين حول "عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم"، انها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ مردفا : لو كنا نريد أن نقبل بعدم التخصيب على أراضينا، لما كنا بحاجة لتحمل الحظر الأمريكي القاسي والظالم طيلة العقود الماضية.

وتابع : تصريحات المسؤولين الأمريكيين متضاربة، فهم من جانب يطرحون قضايا تتعلق بالتخصيب في المفاوضات غير المباشرة، لكن خارج طاولة المفاوضات وتحت تأثير الأجواء الإعلامية أو لتغذية الأفكار وإرضاء الكيان الصهيوني، يتحدثون عن أمور أخرى.

ولفت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبع المسار المحدد في المفاوضات غير المباشرة، والتخصيب على الأراضي الإيرانية هو خط احمر بالنسبة لنا؛ مؤكدا بأن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولكننا سنستفيد من كافة القدرات النووية كغيرها من التقنيات، للدفع باهداف التنمية والازدهار وخدمة البلاد.

انتهى**9365 / ح ع **

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