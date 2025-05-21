ايران وكردستان العراق يؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية

جاء ذلك في تصريح ادلى به هؤلاء المحافظون والمسؤولون خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الاربعاء، في ختام اليوم الثاني من اجتماعهم المشترك الذي استضافته مدينة سنندج بمحافظة كردستان (غربي ايران).

الى ذلك، اكد رؤساء المحافظات الايرانية المتاخمة لاقليم كردستان، على استعدادهم لتوسيع التعاون الثنائي بشتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتجارية.

وفي السياق، صرح محافظ كردستان (الايرانية) "ارش زيرهتان لهوني"، على اهمية هكذا اجتماعات مشتركة مع اقليم كردستان العراق، لما فيها من ثمار كثيرة لمواطني الجانبين، ودورها في تمتين الاواصر اكثر فاكثر.

واشار لهوني الى الزيارة الاخيرة لرئيس اقليم كردستان العراق ولقائه مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، وايضا زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى الاقليم؛ مؤكدا بانها اضافت مسارا جديدا للجهود الهادفة الى تنمية العلاقات بين الجانبين.

في المقابل، اثني محافظ اربيل "يوميد خوشناو"، على جهود المنظمين لاجتماع سنندج، ولاسيما محافظ كردستان الايرانية، قائلا : اننا نبذل الجهود لاستضافة الاجتماع اللاحق في السليمانية.

وتطلع خوشناو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بأن تفضي هذه المحادثات الى اعتماد خارطة طريق بهدف توسيع وتحسين العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع اقليم كردستان العراق؛ وبمختلف المجالات التاريخية، الثقافية، الحدودية والاقتصادية.

انتهى ** ح ع