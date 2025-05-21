اللواء باقري : ماضون في ضبط الحدود الشرقية بهدف التصدي للمجموعات الارهابية

واضاف اللواء باقري في تصريح له خلال تفقده الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، أن خطة ضبط وإغلاق الحدود تُنفذ بالإفادة من المبادئ العلمية والتجارب الناجحة، وهي من الأولويات الهامة للقوات المسلحة.

وخلال تفقده مصنع إنتاج الجدران الخرسانية بمدينة ميرجاوه (في سيستان وبلوشستان)، قال رئيس هيئة الاركان : ان إغلاق الحدود الشرقية بهدف التصدي للعصابات الإرهابية الشريرة، يعد من أولويات القوات المسلحة؛ مبينا ان القوة البرية للحرس الثوري، تمكنت بفضل خبراتها الهندسية، من إتخاذ خطوة أساسية نحو انجاز مشروع إغلاق الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

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