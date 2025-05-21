٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85840017
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حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف سلاح التجويع في غزة

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م
رمز الخبر: 85840017
حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف سلاح التجويع في غزة

طهران/21 أيار/ مايو/ إرنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركاته الضاغطة لوقف التجويع الذي تستخدمه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سلاحا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تواصل استخدام التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها ضدّ شعبنا في قطاع غزة، في استخفاف فاضح بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة، المترافقة مع مجازر وحشية متواصلة منذ نحو تسعة عشر شهرا".

وأضافت، أن "حكومة الاحتلال الفاشي تحاول تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، في وقت تستخدم فيه هذه الدعاية الزائفة غطاءً لإدارة واحدة من أبشع جرائم التجويع والإبادة التي عرفها العصر الحديث".

ودعت حماس عبر بيانها، المجتمع الدولي إلى تكثيف تحرّكاته الضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والعمل العاجل من أجل إنهاء حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء في غزة، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات دون قيود أو اشتراطات الى القطاع.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب

 

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