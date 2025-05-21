حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف سلاح التجويع في غزة

وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تواصل استخدام التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها ضدّ شعبنا في قطاع غزة، في استخفاف فاضح بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة، المترافقة مع مجازر وحشية متواصلة منذ نحو تسعة عشر شهرا".

وأضافت، أن "حكومة الاحتلال الفاشي تحاول تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، في وقت تستخدم فيه هذه الدعاية الزائفة غطاءً لإدارة واحدة من أبشع جرائم التجويع والإبادة التي عرفها العصر الحديث".

ودعت حماس عبر بيانها، المجتمع الدولي إلى تكثيف تحرّكاته الضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والعمل العاجل من أجل إنهاء حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء في غزة، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات دون قيود أو اشتراطات الى القطاع.

انتهى**9365 / ح ع **

_______________________

المصدر/ وكالة شهاب



