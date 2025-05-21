عراقجي : دول المنطقة بحاجة الى نظام اقليمي جديد

جاء ذلك في تدوينة نشرها عراقجي عبر حسابه بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، والتي ارفقها برابط لمقاله تحت عنوان "بناء حقيقة جديدة للمنطقة.. نحو استقرار السيادة والتماسك في غرب اسيا".

وكتب وزير الخارجية في تدوينته : ان دول المنطقة، اليوم واكثر من اي وقت مضى، هي بحاجة الى ارساء نظام اقليمي جديد؛ نظام قائم على مبدا السيادة الوطنية بدل استناده الى القوى غير الاقليمية، ويدعو لتعاون واسع بدل تحالفات هشة، ويضع نصب اولوياته التنمية الاقتصادية بدل التمحور حول الأمن، ويضمن الامن للجميع بدل الاطر القسرية التي يفرضها لاعبون اجانب.

واوضح عراقجي : لقد شرحت في هذا المقال، تطلعات ايران حول منطقة غرب اسيا، والقضايا الدولية العريضة التي طُرحت في منتدى حوار طهران 2025م.

انتهى ** ح ع