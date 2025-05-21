حماس : استهداف الوفد الدبلوماسي بجنين انتهاك للمواثيق الدولية

واشارت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، الى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها للشهر الخامس على التوالي، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على طولكرم ونابلس وغيرها من محافظات الضفة، يمثل محاولة محمومة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير عبر تكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي من أصحابها الأصليين.

وأكدت حماس، أن الاحتلال مهما أوغل في إجرامه، سيفشل في تحقيق أهدافه في الضفة وغزة وكل شبر من أرضنا المحتلة، بصمود شعبنا وثبات مقاومته الباسلة؛ داعية المجتمع الدولي بتصعيد ضغطه لوقف جرائم الاحتلال، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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المصدر / وكالة شهاب