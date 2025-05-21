محافظو إقليم كردستان العراق يتفقدون معرض الإنجازات والمشاريع الاستثمارية في سنندج

كما تفقد مسؤولو الاقليم "معرض القدرات التصديرية" للمحافظة المقام بجامعة كردستان، وذلك على هامش نشاطات اليوم الثاني من الاجتماع المشترك لرؤساء المحافظات الإيرانية المتآخمة لإقليم كردستان العراق بمشاركة نظرائهم من الاقليم، والذي عقد في مدينة سنندج.

كما قام محافظ السليمانية "هه فال أبو بكر" ومجموعة من مسؤولي المحافظة والإقليم، بزيارة مشروع المجمع التجاري الترفيهي "سنه سنتر"، الذي دخل حيز التنفيذ باستثمارات رجال الأعمال من محافظة السليمانية.

يذكر أنه في اليوم الثاني من اجتماع سنندج تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم للتعاون بين محافظي كردستان، وكرمانشاه، وآذربيجان الغربية من إيران، ومحافظي أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة من إقليم كردستان العراق؛ وقد تضمنت هذه المذكرات مجالات اقتصادية، وتجارية، وسياحية، وفنية وهندسية.

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