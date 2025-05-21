٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85840154
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محافظو إقليم كردستان العراق يتفقدون معرض الإنجازات والمشاريع الاستثمارية في سنندج

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ م
رمز الخبر: 85840154
محافظو إقليم كردستان العراق يتفقدون معرض الإنجازات والمشاريع الاستثمارية في سنندج

طهران /21 أيار/مايو/ إرنا- زار محافظو السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة في إقليم كردستان العراق، معرض الإنجازات والمشاريع الاستثمارية في مدينة سنندج (بمحافظة كردستان الايرانية - غربي البلاد).

كما تفقد مسؤولو الاقليم "معرض القدرات التصديرية" للمحافظة المقام بجامعة كردستان، وذلك على هامش نشاطات اليوم الثاني من الاجتماع المشترك لرؤساء المحافظات الإيرانية المتآخمة لإقليم كردستان العراق بمشاركة نظرائهم من الاقليم، والذي عقد في مدينة سنندج.

كما قام محافظ السليمانية "هه فال أبو بكر" ومجموعة من مسؤولي المحافظة والإقليم، بزيارة مشروع المجمع التجاري الترفيهي "سنه سنتر"، الذي دخل حيز التنفيذ باستثمارات رجال الأعمال من محافظة السليمانية.

يذكر أنه في اليوم الثاني من اجتماع سنندج تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم للتعاون بين محافظي كردستان، وكرمانشاه، وآذربيجان الغربية من إيران، ومحافظي أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة من إقليم كردستان العراق؛ وقد تضمنت هذه المذكرات مجالات اقتصادية، وتجارية، وسياحية، وفنية وهندسية.

انتهى**9365 / ح ع **


 

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