عراقجي: التخصيب في إيران قضية مبدئية...على أوروبا أن تتحمل عواقب استخدام آلية الزناد

وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "الشرق" الإخبارية: "إن التخصيب في إيران قضية مبدئية واساسية ويعد إنجازاً علمياً كبيراً في مجال معقد للغاية نجح فيه علماء إيرانيون. إن تخصيب إيران ليس مستوردا ولم يأت من أي مكان، بل تم إنتاجه وخلقه من قبلنا أنفسنا. ولذلك فهو ذا قيمة كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني".

وتابع: "خاصة وأننا كنا تحت الحظر لسنوات طويلة بسبب التخصيب، والشعب الإيراني عانى من الحظر بسبب التخصيب. والأهم من ذلك أن عدداً من علمائنا اغتيلوا واستشهدوا بسبب دورهم في التخصيب. ولذلك فإن دماء شهدائنا قد روت شجرة التخصيب العظيمة ولا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال".

*العلاقات بين إيران والسعودية جيدة جداً

وأضاف عراقي: ان "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية الآن في حالة جيدة جدًا. منذ أن جددنا علاقاتنا، تعاونا بشكل جيد مع بعضنا البعض وهناك تفاهم أكبر بيننا. كما أننا نتشارك وجهات النظر حول الكثير من القضايا في المنطقة والعالم الإسلامي".

وقال: "أستطيع أن أقول إن لدينا اتصالات وثيقة مع القاهرة والمنامة. ولم يتم بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، لكن الإرادة اللازمة لذلك موجودة لدى كل جانب. نحن ننتظر أن تتهيأ الظروف التي ستؤدي إلى إقامة علاقاتنا الدبلوماسية".

*أمريكا هي المسؤولة

وأوضح عراقجي: "الوضع الذي نحن فيه الآن ليس خطأ إيران إطلاقا، بل خطأ أميركا التي انسحبت من الاتفاق النووي، وخطأ الدول الأوروبية التي لم تتمكن من التعويض عن انسحاب أميركا. إن تهديد إيران باستخدام آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات) هو تهديد غير منطقي تمامًا وليس له أي أساس قانوني أو سياسي. وفي رأيي، إذا اتبعت أوروبا هذا النهج، فسيكون ذلك خطوة خاطئة، ويجب على أوروبا بالتأكيد أن تقبل عواقب هذا الإجراء.

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