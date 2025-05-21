لبنان: 3 شهداء في غارات من مُسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان

فقد ارتقى شهيد، في غارة من مُسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في لبنان.

وقبل ذلك بساعات قليلة، ارتقى شهيد وأُصيب آخر بجروح، في غارة من مُسيّرة إسرائيلية على بلدة ياطر - قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

وأفاد رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ مسيرة شنت غارةً أدّت إلى استشهاد علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرر من جراء الحرب الأخيرة.

وصباح الاربعاء أيضاً، ارتقى شهيد بعدما شنّ الاحتلال الإسرائيلي، غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال، جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث يستمر في انتهاكاته واعتداءاته في قرى الجنوب.

في هذا السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق من يوم الاربعاء، بأنّ الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي نفّذ طلعات جوية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة، وفي أجواء مناطق عدة، لا سيما القرى الحدودية في الجنوب.

ونقلت مراسلة الميادين جنوبي لبنان أيضاً أنّ قوة إسرائيلية توغلت من موقع المرج الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين.

كما أشارت إلى إلقاء محلقة إسرائيلية 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مرتفعات السدانة في العرقوب.

انتهى ** 2342