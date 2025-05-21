٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85840274
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سرايا القدس تقصف مستوطنتي أسدود و عسقلان برشقة صاروخية

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85840274
سرايا القدس تقصف مستوطنتي أسدود و عسقلان برشقة صاروخية

طهران / 22 ايار/مايو/ارنا- قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء، مستوطنتي أسدود وعسقلان المحاذيتين لقطاع غزة.

وافادت "فلسطين اليوم" ان القوة الصاروخية في سرايا القدس اعلنت قصفها أسدود وعسقلان برشقة صاروخية رداً على المجازر الأإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة عسقلان بعد إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، أطلقت سرايا القدس الصواريخ من مناطق توغل قوات الاحتلال شمال القطاع.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، تفجير آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بلاغ عسكري لها إن مجاهديها "وبعد عودتهم من خطوط القتال" أكدوا تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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