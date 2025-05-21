نائبة الرئيس الايراني تزور روسيا للمشاركة في مؤتمر البيئة العالمي

وتاتي زيارة انصاري الى روسيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر البيئة العالمي الحادي عشر الذي ينطلق في مدينة سانت بطرسبورغ اليوم الخميس.

ويشارك في القمة هذا العام وزراء البيئة من 14 دولة، بما في ذلك أعضاء مجموعة البريكس والدول المطلة على بحر قزوين.

وأشارت نائبة الرئيس الايراني، لدى وصولها إلى سانت بطرسبرغ، إلى أهمية عقد هذه القمة وجلساتها المتخصصة، وقالت: "بالإضافة إلى الجلسة العامة، ستكون هناك أربع جلسات متخصصة، وهي "اجتماع بحر قزوين"، و"بريكس والتنمية البيئية المستدامة"، و"المرأة والتنمية المستدامة"، و"بيئة المدن الكبرى".

واعتبرت أنصاري الاجتماع المتخصص لبحر قزوين أحدى أهم الفعاليات المتخصصة في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين وقالت: "نظرا لحضور وزراء البيئة في دول بحر قزوين وضرورة تحقيق التوافق والتقارب من أجل حل المشاكل البيئية في هذا البحر فإن هذا الاجتماع له أهمية مضاعفة".

وأوضحت رئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية أنها ستشارك وتتحدث في جميع الجلسات التخصصية الأربع لهذا المؤتمر العالمي، مضيفة: "على هامش هذه القمة سنلتقي مع وزراء البيئة في الدول المشاركة للبحث في سبل تطوير التعاون البيئي".

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