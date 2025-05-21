13 عملًا للمقاومة الفلسطينية بالضفة خلال 24 ساعة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام انه شهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، أبرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة، حيث استخدمت المقاومة العبوات الناسفة ضد قوات الاحتلال.

وفي رام الله، تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة.

وفي بلدة الخضر ببيت لحم، وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة، بينما شهدت مدينة أريحا مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء الحجارة.

واندلعت مواجهات في مدينة دورا ومخيم الفوار بالخليل، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة.

تأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين، ما يدفع المقاومة إلى الرد والتصدي لهذه الانتهاكات.

انتهى ** 2342

