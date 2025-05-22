رئيس اللجنة النووية النيابية: التخصيب، هو ثمرة دماء الشهداء النوويين وسيستمر

واشار قشقاوي في حوار مع "ارنا" الى المحادثات بين ايران وامريكا وبعض المطالب والمزاعم التي يثيرها الطرف الاخر قائلا ان الجانب الامريكي يقول ان هدفه هو الا تحصل ايران على السلاح النووي، مؤكدا اننا ووفقا لفتوى قائد الثورة، لم ولن نكون بصدد اقتناء السلاح النووي ابدا.

واضاف ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الرفع الكامل والشامل للعقوبات وقد طرحت ذلك دائما في المفاوضات.

وقال ان ما يطالب به الطرف الاخر بتوصيل نسبة التخصيب الى الصفر يجب القول ان التخصيب هو حق ايران وهو في الحقيقة ثمرة دماء الشهداء النوويين وهو الشيء الذي لن نتخلى عنه وسيستمر.