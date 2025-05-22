٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص
رمز الخبر: 85840474
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journalistکاظم شماعییان

تعاون ايراني اندونيسي في مجال العلاج والدواء

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص
رمز الخبر: 85840474
تعاون ايراني اندونيسي في مجال العلاج والدواء

طهران/ 22 ايار/مايو/ارنا – شدد وزيرا الصحة الايراني والاندونيسي في لقاء عقداه على هامش منتدى الصحة العالمي في جنيف، على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الصحية.

وقد التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد رضا ظفرقندي على هامش الدورة الـ 78 لمنتدى الصحة العالمي في جنيف، وزير الصحة الاندونيسي بودي كونادي ساديكين.

وقال وزير الصحة الايراني في اللقاء اننا جاهزون للتعاون في مجالات زراعة الكبد والكلى واقامة المعارض والمنتديات المشتركة الخاصة بالادوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الشركات المعرفية.

وفيما يخص زراعة الاعضاء قال ظفرقندي ان بامكاننا تخصيص مجالات لتلقي الجراحين والمتخصصين الاندونيسيين تدريبا في مرحلة الفيلوشيب وما بعد تخصص الكبد والكلى.

اما وزير الصحة الاندونيسي بودي كونادي ساديكين فقد دعا الى التواصل بين الفرق الطبية والدوائية للبلدين في مسعى لتبادل الخبرات.

وفيما يخص زراعة الاعضاء اقترح الوزير الاندونيسي ان يزور الاطباء والمتخصصون الاندونيسيون ايران لتلقي التدريب.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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