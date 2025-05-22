اللواء باقري: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد

وفي ختام زيارته لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) اليوم الخميس قال اللواء باقري ان اقساما كبيرة من القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري والجيش وقوات الشرطة تم تفقدها وتقييمها من قبله وزملائه خلال الساعات الـ 48 الماضية، ولحسن الحظ فان القوات المسلحة هي في كامل جهوزيتها.

واكد انه يتم تنفيذ خطط و برامج مناسبة لتطوير القدرات والجهوزية الدفاعية والامنية.

وكان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة قد سافر مساء الثلاثاء الى محافظة سيستان وبلوجستان لتفقد وحدات القوات المسلحة ودراسة قضاياها وكذلك تفقد مشروع بناء حائل على الحدود الشرقية بهذه المحافظة .