٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85840574
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journalistکاظم شماعییان

اللواء باقري: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85840574
اللواء باقري: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد

زاهدان/ 22 ايار،مايو/ارنا- اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري اليوم الخميس ان القوات المسلحة هي على اهبة الاستعداد مشيرا الى تفقده لاقسام كبيرة من وحدات القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري والجيش وقوات الشرطة.

وفي ختام زيارته لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) اليوم الخميس قال اللواء باقري ان اقساما كبيرة من القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري والجيش وقوات الشرطة تم تفقدها وتقييمها من قبله وزملائه خلال الساعات الـ 48 الماضية، ولحسن الحظ فان القوات المسلحة هي في كامل جهوزيتها.

واكد انه يتم تنفيذ خطط و برامج مناسبة لتطوير القدرات والجهوزية الدفاعية والامنية.

وكان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة قد سافر مساء الثلاثاء الى محافظة سيستان وبلوجستان لتفقد وحدات القوات المسلحة ودراسة قضاياها وكذلك تفقد مشروع بناء حائل على الحدود الشرقية بهذه المحافظة .

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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