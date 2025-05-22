اللواء باقري: انتاج المسيرات، يرد على اي تهديد بمستواه

وقال اللواء باقري لدى زيارته اليوم الخميس القدرات والانجازات الجديدة في المجال الدفاعي والامني للقوات البرية للفرقة 88 التابعة للجيش ان كل جهودنا يجب ان تنصب على متابعة الردع والدفاع الفاعل والامن المستدام والاستقرار في المنطقة.

واوضح ان القوات المسلحة لا سيما القوات البرية للجيش حققت خاصة في المجالات الدفاعية المختلفة و في ضوء التوصل الى الخبرات التكنولوجية والمنظومات المتطورة وذات المستوى العالي، نجاحات مصيرية وبناءة في ساحة الحقائق.

واكد ان من التطورات التي انجزها الجيش هو الافادة من الطائرات المسيرة الصغيرة المختلفة والتي تملك القابلية والقدرة على التصدي للطائرات المسيرة الصغيرة المعادية المحتملة

واشار الى دور القوات المسلحة في ايجاد الردع المستدام على صعيد البلاد قائلا ان الجهوزية المرجوة والقدرات العالية للقوات المسلحة في ارساء الامن المستديم، تمثل اهم عامل للردع في البلاد في مواجهة أطماع العدو ونواياه السيئة، بحيث تجعل الاعداء يتوصلون الى هذه النتيجة انه في حال عدوانهم على اراضي ايران الاسلامية، يجب عليهم ان يدفعوا أثمانا باهظة ولن يجنوا أي فائدة.

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في جانب اخر ان مهمة بناء جدار حائل على الحدود الشرقية اوكلت للقوات البرية للجيش موضحا ان هذه القوات بدات بتنفيذ هذه المسؤولية في محافظة سيستان وبلوجستان عند الحدود مع افغانستان ويجري متابعة الامر بصورة جيدة.

واكد ان الافادة الواسعة من الطائرات المسيرة الصغيرة ومنظومات مواجهة انواع الطائرات المسيرة الصغيرة، تعد من المجالات التي كانت القوات البرية للجيش رائدة فيها خاصة في مجال المسيرات التي تطلق باليد وكوادكوبتر والمسيرات طويلة المدى.

واضاف انه بالتزامن اوكلت هذه المسؤولية للحرس الثوري بشان الحدود مع باكستان لنشهد التطوير الكمي ومراعاة جميع مواصفات الجودة في مشروع بناء الجدار الحائل على الحدود الشرقية للبلاد، مؤكدا ان هذا المشروع يمكن ان يلبي احتياجات البلاد ازاء انواع التهديدات العابرة للحدود.